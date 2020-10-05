Названы города России с самыми высокими зарплатами

Анастасия Иванова

Зарплата в крупных городах

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.

Заработная плата – ключевой показатель рынка труда и основной источник дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги.

Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения заработной платы к стоимости товаров и услуг.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.