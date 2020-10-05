Названы города России с самыми высокими зарплатами
Зарплата в крупных городах
Заработная плата – ключевой показатель рынка труда и основной источник дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги.
Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения заработной платы к стоимости товаров и услуг.
Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.