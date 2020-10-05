NYT рассказала о пытающемся захватить Россию "ядовитом пришельце"

Лидия Мартынова

Растение борщевик "захватывает" все большие площади на российских территориях, пишет New York Times.

Ядовитый сок этого растения может вызвать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в материале. Через заросли борщевика невозможно пройти без костюма химзащиты.

Издание напоминает, что изначально растение произрастало на Кавказе. После Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства страны советские агрономы решили использовать быстрорастущий борщевик для корма скоту. Растение стали выращивать по всей стране, но к 1980-ым годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока. Однако к этому моменту сдержать неконтролируемое распространение борщевика было уже невозможно.

Одно растение производит до 100 тысяч семян и быстро вытесняет низкие луговые растения центральной части России. Как указывает издание, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на десять процентов.