Переговоры по ядерному оружию между США и Россией пройдут сегодня

Алексей Вольцев

В понедельник, 5 октября, в Хельсинки пройдет очередной раунд переговоров между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне

В предыдущий раз делегации встречались в августе в Вене. В сентябре Маршалл Биллингсли сказал, что США настаивают на принятии президентами двух стран совместного заявления — прообраза договора, который придет на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и в который будут включены многие вопросы, беспокоящие Вашингтон.

Если такой документ будет согласован в ближайшие месяцы, то администрация президента США Дональда Трампа готова говорить о продлении ДСНВ. Если нет, договор продлен не будет, а США приступят к обратной конверсии своих стратегических вооружений.

В свою очередь, Сергей Рябков сообщил, что «на той основе, которую предлагают США, хорошая сделка не просматривается». По его словам, российская сторона неоднократно указывала, «какой может быть сбалансированная, взаимоприемлемая основа для будущих договоренностей» в сфере контроля над вооружениями.

«Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан», — сказал тогда Сергей Рябков.

В Хельсинки станет яснее, удается ли Москве и Вашингтону выйти на некие новые договоренности и в какие сроки. Не исключено, что встреча завершится безрезультатно. При этом, скорее всего, сегодняшние консультации станут последними до намеченных на 3 ноября президентских выборов в США.