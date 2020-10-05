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Площадь лесных пожаров на Луганщине составила 20 тысяч гектаров: что там происходит сейчас

Площадь лесных пожаров на Луганщине составила 20 тысяч гектаров: что там происходит сейчас

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На территории Луганской области уже неделю продолжается тушение лесных пожаров, которые начались 30 сентября. По состоянию на вечер 5 октября из 10 основных очагов возгорания 8 ликвидировано и 2 локализовано, сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, ликвидированы пожары в селах Байдовка и Чмировка Старобельского района, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Лобачево, Геевка, Болотенное, Ольховое Станично-Луганского района, Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района, Боброво, Вороново и Боровское Северодонецкого района.

Локализован пожар лесной подстилки и сухой травы вблизи села Артема на площади более 20 гектаров и очаг пожара вблизи сел Смоляниново и Боровеньки Новоайдарского района на площади более 4 тысяч гектаров.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.

Во время тушения пожаров пострадало 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.

Всего к тушению привлечены около 2,5 тысячи человек и более 250 единиц техники. На пожарах, кроме техники спасателей, работает тяжелая инженерная техника ВСУ, пожарный поезд, 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области сброшено почти 250 тонн воды.


В ликвидации огня принимают участие спасатели из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Напомним, поблизости от горящих лесов оказались 32 села и поселка. 567 человек эвакуированы. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе линии разграничения — в Станично-Луганском, Новоайдарском, Северодонецком районах.

Фото dsns.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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