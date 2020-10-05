Правила проезда по частным дорогам установят их владельцы

Алексей Вольцев

Собственники платных автотрасс получат возможность установить свои правила оказания услуг по организации проезда транспорта по ним. На дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения те же полномочия закрепят за органами власти. Такой закон Совет Федерации намерен рассмотреть на пленарном заседании 7 октября.

Согласно документу, плата за проезд на каждой дороге не должна превышать максимальный размер и быть равной для всех транспортных средств одной категории. Въезд машин на платные автотрассы может осуществляться как свободно, так и через шлагбаум — безбарьерный и барьерный въезд​​​.

При барьерном въезде пользователь вносит плату при въезде или выезде на платную дорогу или платный участок, в том числе с использованием электронного средства регистрации проезда.

При безбарьерном — только с помощью электронного средства регистрации проезда. Если такое средство не используется на дороге, его нет у пользователя или он предварительно не перечислил деньги оператору, то плата должна быть предоставлена в течение пяти суток после выезда с дороги.

Меры направлены на развитие системы free-flow — свободный поток, позволяющей сократить количество классических пунктов взимания платы, где автомобилю приходится останавливаться.

Правительство надеется, что новшества добавят эффективности и привлекательности платным магистралям. А это, в свою очередь, поспособствует снижению количества машин на бесплатных автодорогах и повышению их пропускной способности.

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