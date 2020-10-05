Президент Азербайджана верит в военное решение конфликта в Карабахе

Лидия Мартынова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен с утверждением, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения.

«Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН», — сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта ведутся с 1992 года.

«Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит», — сказал президент Азербайджана.

Основой для мирного решения вопроса Алиев считает признание Нагорного Карабаха оккупированной азербайджанской территорией.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.