Президент Азербайджана верит в военное решение конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен с утверждением, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения.
По его словам, переговоры по урегулированию конфликта ведутся с 1992 года.
Основой для мирного решения вопроса Алиев считает признание Нагорного Карабаха оккупированной азербайджанской территорией.
27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.