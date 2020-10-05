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Профицит бюджета за 2019 год составил почти 2 триллиона рублей

Профицит бюджета за 2019 год составил почти 2 триллиона рублей

Резерв, накопленный страной в более спокойном 2019 году, позволил в текущем справиться с вызовами коронавируса и последствиями вынужденных ограничений. В целом, по доходам бюджет в прошлом году был исполнен в размере 20,188 трлн рублей, по расходам — 18,214 трлн рублей, профицит составил почти 2 трлн рублей. Прошлогодний ВВП составил 110,04 трлн рублей. Закон об исполнении федерального бюджета за 2019 год Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 7 октября. 

Бюджетный профицит от продажи нефти, в соответствие с бюджетным правилом, в прошлом году пополнил Фонд национального благосостояния, а уже в 2020 году помог пережить падение цен на нефть и выполнить ранее принятые социальные обязательства перед гражданами. В кабмине отмечают, что резерв позволил в текущем году справиться с вызовами коронавируса и последствиями вынужденных ограничений, направив дополнительные средства в здравоохранение, на поддержку граждан и предприятий, на восстановление экономики.

В то же время отмечается сокращение нефтегазовых доходов в 2019 году по сравнению с предыдущим 2018 годом, в том числе за счет снижения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых и по вывозным таможенным пошлинам.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, в прошлом году было построено 400 новых фельдшерско-акушерских пунктов, более сотни новых школ, 7 тысяч благоустроенных общественно значимых территорий, в 17 тысяч социально значимых объектов проведен интернет, 37 тысяч человек переселены из непригодного жилья и создано 77 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях. В целом, на реализацию нацпроектов в 2019 году было направлено 1,6 трлн рублей.

Наиболее проблемным в 2019 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неисполнение расходов. Оно составило 1,121 триллиона рублей. По его словам, каждый 20-й рубль оказался невостребованным. Это потенциально не проинвестированные деньги в экономику, невыполненные заказы, не полученные компаниями доходы, это снижает потенциал экономического роста, отметил Кудрин.

Основные неисполненные расходы, по его словам, по национальной экономике — в размере 252 миллиарда рублей, по национальной обороне — 236 миллиардов рублей и общегосударственным расходам —  233 миллиарда рублей.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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