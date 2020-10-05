Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
"Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. Совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы", — высказался Пушков.
Он обратил внимание на тенденцию правительства, которое возглавляет Никол Пашинян, ставить под сомнения отношения с Россией, что, вероятно, стало одной из косвенных причин возобновления конфликта в Карабахе.
"Это не простое совпадение, а осознанный расчет", — считает сенатор.
В Баку 27 сентября заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.