Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу

Алексей Вольцев

В последнее время Армения стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь Еревану в критической ситуации. Такое мнение выразил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе.





"Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. Совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы", — высказался Пушков.

Он обратил внимание на тенденцию правительства, которое возглавляет Никол Пашинян, ставить под сомнения отношения с Россией, что, вероятно, стало одной из косвенных причин возобновления конфликта в Карабахе.

"Это не простое совпадение, а осознанный расчет", — считает сенатор.

В Баку 27 сентября заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.