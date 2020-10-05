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Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

Об этом свидетельствуют данные иммиграционной службы Мальдивских островов за сентябрь 2020 года. По сравнению с августом 2020 года турпоток из РФ на Мальдивы вырос на 388%.

Согласно статистическим данным, опубликованным иммиграционной службой Республики Мальдивских островов, в сентябре 2020 года Россия заняла первое место по числу отправленных на острова туристов – впервые за всю историю российского туризма на Мальдивы. Всего в сентябре 2020 года на Мальдивах побывали 2065 граждан РФ, что на 388% больше, чем в августе 2020 года.

При этом Россия лидирует с громадным отрывом от остальных стран, входящих ТОП-10 въездных рынков Мальдив. Так, на втором месте по итогам сентября расположились ОАЭ с 1029 туристами – вдвое меньше, чем у России. Далее следуют США (935 туристов), Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232 туриста).

Тем не менее, нынешнее лидерство России – уникальное, но временное явление, считают эксперты. В допандемийный период РФ стабильно занимала 5-6 место в ТОП-10 въездных рынков Мальдив, при том, что в абсолютных цифрах турпоток из России был значительно больше. По данным Минтуризма Мальдив, в сентябре 2019 года на острова прибыли 4837 граждан РФ (таким образом, в годовом выражении в сентябре 2020 года турпоток из РФ сократился на 57,3%).

Напомним, авиасообщение России с Мальдивами, после прекращения весной этого года из-за пандемии COVID-19, было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября «Аэрофлот» начал выполнение рейсов из Москвы в Мале. Также туристам из России, кроме этих прямых рейсов, доступны стыковочные перелеты на Мальдивы через Стамбул и Дубай (с 1 стыковкой) и через Стамбул и Доху (Катар) – с 2 стыковками. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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