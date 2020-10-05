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США раскрыли детали «токсичности» Андрея Деркача

США раскрыли детали «токсичности» Андрея Деркача

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В США, чей Минфин ввел санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача, объяснили, что следует за внесением персоны в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).


Комментарий спикера американской дипмиссии Дэниэла Лангенкемпа размещен на сайте посольства США в Украине.

«10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других странах», — отметил спикер и добавил, что люди, оказывающие материальную поддержку находящимся под санкциям лицам или компаниям сами могут стать объектом санкций.

По его словам, санкции в отношении физического лица повлияют и на принадлежащий ему бизнес: «Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными».

«Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц», — добавил Дэниэл Лангеркемп.

Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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