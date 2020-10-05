Стартуют ли 1 ноября морские круизы из США?

Влада Некрасова

В иностранной прессе появились сообщения о том, что как минимум 3 крупнейшие круизные компании – Carnival, Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line – собираются начать навигацию из портов США уже 1 ноября. Готовы ли к этому туристы и кто в США сейчас противостоит такому сценарию?

ПОЧЕМУ 1 НОЯБРЯ?

На данный момент крупнейшие круизные компании, члены CLIA (Cruise Lines International Association), не осуществляют круизы из США, поскольку добровольно поддерживают запрет на плавание до 31 октября 2020 года. Фактически, это уже третий перенос даты выхода лайнеров из портов Северной Америки в этом году. К инициативе присоединились более 20 членов Ассоциации.

Во время вынужденного простоя компании не сидели, сложа руки, а активно работали над созданием новых протоколов по охране здоровья пассажиров. Похожие правила были разработаны для Европы компанией MSC Cruises, что позволило ей начать навигацию в Средиземноморье уже 16 августа.

Carnival, Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line заявили о своем нежелании продлевать запрет на плавание круизных судов после 1 ноября 2020 года.

Так, на сайте CLIA представлена информация о привлечении к разработке протокола ведущих ученых, экспертов в области медицины и здоровья, турагентств и независимых специалистов компаний MSC’s Blue Ribbon Group, Carnival Corporation, Royal Caribbean Group и представителей по охране здоровья Norwegian Cruise Holding. Всего – более 20 крупнейших экспертов, многие из которых – с мировым именем.

Столь тщательная подготовка позволила заявить компаниям Carnival, Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line о возможности максимального обеспечения эпидемиологической безопасности пассажиров на борту и о своем нежелании продлевать запрет на плавание круизных судов после 1 ноября 2020 года.

КТО НЕ ДАЕТ НАЧАТЬ НАВИГАЦИЮ?

Начало круизной навигации с 1 ноября, а, значит, и рестарт круизного бизнеса, активно поддерживают не только сами компании, но и правительство США. Дело в том, что круизная отрасль обеспечивает не менее 421 тыс. рабочих мест и приносит более 50 млрд. долларов в бюджет США.

Это очень серьезная статья доходов, которую не хотят терять американские власти, несмотря на то, что большинство круизных компаний даже не находятся под их юрисдикцией. В качестве бонуса со стороны властей можно отметить и тот факт, что в данный момент Флорида является одним из самых открытых штатов Америки – там официально отменен масочный режим, а многие ограничения, принятые в других местах, просто не работают.

Главным же противником запуска круизов с 1 ноября в США является Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Это достаточно влиятельное и независимое федеральное агентство в структуре Минздрава США, которое сейчас является определяющим во многих областях, связанных с рисками пандемии COVID-19. В частности, именно CDC ввел в этом году тотальный запрет на плавание из портов США из-за распространения вируса.

Главным противником запуска круизов с 1 ноября является Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), влиятельное федеральное агентство в структуре Минздрава США

Степень доверия к Центру по контролю и профилактике заболеваний со стороны туристов очень высока, поскольку он всегда стоял на страже их интересов. Так, представители Центра регулярно, но без объявления дат, проводят самую тщательную, а, главное, независимую и публичную инспекцию теплоходов, заходящих в порты Северной Америки.

Проверяется все – от палубы до кухни, результаты становятся достоянием общественности, лайнеры получают соответствующие «баллы», а пассажиры могут быть уверены в самом высоком качестве и безопасности выбранного теплохода. Подобной организации в Европе нет. В России частичный аналог – это Роспотребнадзор, но без той степени свободы и независимости от других структур власти, которая есть у CDC в США.

В нынешних условиях Центр по контролю и профилактике заболеваний предлагает продлить запрет плавания из портов США до февраля 2021 года. Причина объясняется CDC так: мол, как только начнется навигация, количество туристов во Флориде увеличится в разы, поскольку внутренние перелеты никак не ограничены, и контролировать распространение заболевания в Америке будет невозможно.

«Чиновники CDC боятся брать на себя ответственность и боятся массовости в круизном туризме», – отмечает Надежда Ястржембская, круизный консультант из Флориды. По ее мнению, сейчас нет полноценных рычагов, которые действительно предотвратили бы распространение заболевания, как, например, признанная всеми вакцина или абсолютно точно работающий тест на COVID-19, поэтому итоговая ответственность действительно ляжет на того, кто поставит подпись под разрешением выхода корабля из порта США. А это CDC.

ГОТОВЫ ЛИ ТУРИСТЫ К ДОСРОЧНОМУ НАЧАЛУ НАВИГАЦИИ?

Конфликтная ситуация на данный момент еще не пришла к своему логическому завершению, но уже сейчас очевидно, что туристов даже в случае начала навигации с 1 ноября ждет новое испытание.

Согласно новым протоколам, свобода перемещения пассажиров будет сильно ограничена – например, им нельзя будет сходить на берег по собственному желанию без заранее купленной экскурсии, иначе их просто не пустят на борт. Но даже в рамках сопровождаемых экскурсий туристы обязаны строго придерживаться заданных маршрутов и не допускать никаких контактов с местным населением.

Таким образом, все взаимосвязи будущих туристов будут ограничены определенной группой пассажиров и персонала судна. Все они, включая туристов, будут проходить ежедневные проверки здоровья, контроля и измерения температуры, а персонал круизных лайнеров будет проходить даже краткосрочный карантин перед началом работы на судне.

Сами круизы, которые, возможно, будут запущены с 1 ноября, будут короткими – от 3 до 5 дней, и немноголюдными – безопасная загрузка корабля не может превышать 60%.

Сами круизы, которые, возможно, будут запущены с 1 ноября, будут короткими – от 3 до 5 дней, и немноголюдными – безопасная загрузка корабля не может превышать 60%.

Впрочем, как отмечают эксперты, это, вероятно, повлияет на новичков, но никак не остановит постоянных клиентов круизных лайнеров, которые уже «подсели» на такие путешествия и очень тяжело переживают введенный запрет на плавание.

«Доля постоянных круизных туристов, которые полюбили морские круизы и ждут их начала, составляет не менее 50-60%», – говорит г-жа Ястржембская. По ее мнению, вводимые ограничения станут даже своеобразным «плюсом» для постоянных клиентов – ожидается, что это будут спокойные и малочисленные круизы без детей и шумных компаний. Она отмечает, что многие из них готовы отправиться в путешествие уже 2 ноября, несмотря на то, что общий уровень комфорта из-за вводимых санитарных ограничений может быть ниже, чем в предыдущие годы.

«Народ засиделся дома и устал, людям просто хочется недалеко и без проблем куда-то съездить», – отмечает она.

Вопрос о том, начнутся ли круизы в США 1 ноября или же их старт отложится на февраль 2021 года, решится уже в ближайшую неделю. «Вестник АТОР» будет следить за развитием событий.