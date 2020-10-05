Трамп провел совещание по национальной безопасности из больницы

Лидия Мартынова

Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"У меня была сегодня возможность поговорить с президентом довольно долго. Он говорил сегодня со всей своей командой по национальной безопасности... Мы все готовы ко всем возможным вещам, которые могут произойти. У нас был хороший разговор, я не буду говорить, о чем он был. Но мы обеспечили, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире. Я получил кое-какие дополнительные указания для этой поездки, рассчитываю их выполнить", - сказал Помпео журналистам в ходе поездки в Японию.

По словам Помпео, Трамп был в отличном настроении, говорил "прямо и откровенно".

Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом.