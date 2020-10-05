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Уже третий туроператор ставит чартеры в Стамбул. Ждать ли снижения цен?

Уже третий туроператор ставит чартеры в Стамбул. Ждать ли снижения цен?

Объемы чартерной перевозки в Стамбул увеличиваются. Вслед за PEGAS Touristik и TUI Россия впервые ставит чартерную полетную программу в популярный турецкий город и туроператор Coral Travel. Эксперты полагают, что объемы могут быть избыточны, а цены на туры пойти вниз.

Первый чартер Coral Travel в Стамбул на крыльях стратегического партнера – авиакомпании Royal Flight – полетит из Москвы 28 октября. 

Об этом сообщила Вестнику АТОР руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова. Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800 на 189 кресел.


КАК БУДУТ ЛЕТАТЬ ЧАРТЕРЫ В СТАМБУЛ И СКОЛЬКО СТОИТ ТУР ОТ CORAL TRAVEL

Чартерная полетная программа запланирована в два аэропорта Стамбула – главный (аэропорт «Стамбул») и аэропорт имени Сабихи Гекчен. Главный международный аэропорт Стамбула будет принимать рейсы Royal Flight с 28 октября по 23 декабря по средам.

Рейсы по четвергам запланированы с 29.10.20 по 28.10.21, по воскресеньям – с 01.11.20 по 20.12.20, по субботам – с 26.12.20 по 30.10.21, понедельникам – с 28.12.20 по 01.11.21. Всего 5 дней в неделю.

В аэропорт имени Сабихи Гекчен вылеты начнутся в конце декабря: по пятницам с 25.12.20 по 12.03.21, по воскресеньям - с 27.12.20 по 21.03.21 и по вторникам - с 29.12.20 по 16.03.21. Всего 3 дня в неделю.

Туры уже выставлены в систему-бронирования туроператора. Поставщик предлагает как пакетные экскурсионные туры, так и размещение в отелях с перелетом. За полноценный экскурсионный тур на пять дней туроператор просит от 62,9 тыс. руб. (плюс доплата за авиаперелет 7430 руб.) на двоих.

По словам г-жи Макарковой из Coral Travel, решение запустить чартерную полетную программу продиктовано высокой востребованностью Стамбула в межсезонье. В этом году спрос обещает быть еще более динамичным в виду отсутствия у россиян возможности поехать в городские и экскурсионные туры в Европу.

У туроператоров PEGAS Touristik и TUI Россия, ранее анонсировавших чартерные программы в Стамбул, прогнозы по спросу тоже оптимистичные.

Напомним, чартеры TUI запланированы тоже только из Москвы, а PEGAS Touristik полетит на Nordwind и Pegas Fly из Москвы (ежедневно Nordwind), Ростова-на-Дону (Nordwind с 27.10.2020 – два раза в неделю), Казани (Nordwind с 26.10.2020 – три раза в неделю), Санкт-Петербурга (Pegas Fly с 26.10.2020 – 3 раза в неделю).


ТУРАГЕНТЫ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЧАРТЕРНЫХ ПРОГРАММ В СТАМБУЛ

Представители туристической розницы также считают вполне оправданным решение туроператоров поставить чартеры в Стамбул.

«Если ситуация с открытием международных направлений и дальше будет столь же печальной, что и сейчас, загрузить борта не составит труда. Стамбул заменит и Мадрид, и Париж и Лондон. К тому же с расширением чартерной перевозки количество бюджетных туров будет расти», – говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон».

«Конечно, цены будут идти вниз. Чтобы обеспечить ровную загрузку этой эскадрильи чартеров, туроператоры будут вынуждены достаточно жестко играть ценой, либо, чтобы выправить ситуацию, начнут урезать программы. Да, спрос на Стамбул будет, но, на мой взгляд, он не будет соответствовать объемам «воздуха». Скажется и страх туристов перед новой волной коронавируса и тот факт, что большая часть бортов заявлена из Москвы, что делает дороже поездку для туристов из регионов. Кроме того, помимо чартеров в Стамбул будет достаточный объем регулярной перевозки. Но позиция туроператоров в любом случае верна. Находясь в неопределенности, нужно использовать те ресурсы, которые есть», – прокомментировал на условиях анонимности один из представителей туррозницы.

В целом эксперты положительно относятся в решению поставщиков поставить чартеры в Стамбул, который наверняка привлечет большое количество российских туристов. Но все же, по мнению многих наблюдателей, объемы турпотока не будут соответствовать объемам перевозки.

«Регулярной перевозки будут много. Намечается большой переизбыток. Опять же пока рано делать окончательные прогнозы. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. В любом случае через Стамбул значительное количество туристов будут летать в тот же Египет», – отмечает эксперт в области авиаперевозок, пожелавший остаться неназванным.

Эксперты туроператора «Интурист», который в прошлом году впервые на российском рынке поставил чартерную программу в Стамбул, отметили, что пока не планируют запускать чартерную программу на текущий осенний и далее зимний сезоны. В компании тоже не исключают избыток регулярных рейсов в Стамбул.

Все это, по мнению ряда наблюдателей, скажется на размере среднего чека. По прогнозам экспертов, поехать в Стамбул в этом осенне-зимнем сезоне можно будет по бросовым ценам.

«На какие-то даты этой осенью и зимой можно рассчитывать на ценник в 10 тыс. на человека на пару дней за полный турпакет в Стамбул», – прогнозируют некоторые участники рынка.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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