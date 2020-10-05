В соцсетях ужаснулись дебютом Загитовой на ТВ, а Роднина назвала её "муму"

Вадим Карасев

У фигуристки Алены Загитовой не задался дебют на "Первом канале" – в роли ведущей шоу "Ледниковый период" она вызвала критику в социальных сетях. Зрители заметили, что она оказалась неспособной к импровизации и просто читала заученный текст.

Как сообщает StarHit, Загитову назвали "ребенком, который даже двух слов связать не может". Другой пользователь отметил, что она ведет себя, как на экзамене – полностью безэмоционально. За коллегу вступился Алексей Ягудин, который тоже выступил в роли ведущего.

Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого – будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в свою очередь назвала Загитову "Муму фигурного катания" и заявила, что не будет смотреть "Ледниковый период" с ее участием. Заслуженная спортсменка не объяснила, почему провела такую параллель.



"Буду ли я смотреть "Ледниковый период" с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует", – сказала она.

Как сообщал Ruposters, ранее гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему переходов фигуристов. До этого тренерский штаб Тутберидзе обнародовал переписку своей воспитанницы Алины Загитовой с супругой Плющенко Яной Рудковской, в которой продюсер приглашает олимпийскую чемпионку в академию, но та отказывается.