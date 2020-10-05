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Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы

Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы
Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым нужно будет работать, рассказал врио главы региона Сергей Меликов в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.

Путин в понедельник отправил в отставку с поста главы региона Владимира Васильева, назначив Меликова временно исполняющим обязанности.

# Политика
По материалам: ria.ru

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