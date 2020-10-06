Грузинский политик обвинил Саакашвили в сговоре c властями и Иванишвили

Анастасия Иванова

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили выступил с обвинением экс-президента страны Михаила Саакашвили в сотрудничестве с председателем правящей партии «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

«Я оставляю за собой право подозревать, что тайное (личное) сотрудничество и альянс между Иванишвили и Саакашвили продолжается», — заявил лидер лейбористов на брифинге 5 октября.

По словам Нателашвили, ярким примером этого является включение «олигархата Иванишвили в проходной (парламентский) список» предвыборной коалиции «Сила в единстве» (собравшейся вокруг партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили) вместо видных лидеров партии. В этом ключе политик отметил бывшего члена «Грузинской мечты», а ныне мажоритарного кандидата от оппозиционной коалиции Каху Окриашвили, который занимает 15 место в партийном списке, его однопартийца Цезара Чочели, а также Дилара Хабулиани и Рамаза Николаишвили.

«В первом же случае, когда речь пойдет о формировании коалиционного правительства, где один голос будет решающим, все четверо с реактивной скоростью покатят к Иванишвили, и ни в коем случае в сторону оппозиционной коалиции», — сказал Нателашвили.

Он также призвал Михаила Саакашвили «отказаться от мечтаний о должности» и «содействовать сотрудничеству, координации оппозиционных сил и устранению путинистской олигархии из оппозиции».

«В противном случае после выборов 31 октября Бидзина Иванишвили по-прежнему останется у власти и Саакашвили останется главной оппозиционной силой на протяжении всей жизни. Такое продолжение процессов, что он (Саакашвили) делает, приведет нас к этим результатам», — добавил Нателашвили.

Очередные парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов — 120 по пропорциональным спискам партий, а 30 — в мажоритарных одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий. Всего желание поучаствовать в выборах изъявили 68 политических сил.