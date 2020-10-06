Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана

Анастасия Иванова

Назначение Владимира Васильева на должность советника президента РФ означает отсутствие к нему серьезных претензий на посту главы Дагестана, а кандидатура "авторитетного выходца из силового блока" Сергея Меликова на пост руководителя республики послужит авторитетом для местных элит и продолжит дело Васильева по выявлению их незаконных действий, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Пост врио главы республики занял сенатор Сергей Меликов.