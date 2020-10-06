"Это было неожиданно". Путин вспомнил "фантастический" эпизод из 90-х

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин рассказал о "фантастических" требованиях, которые международные финансовые организации выдвигали к России в 90-е годы, сообщает сайт Кремля.

Президент вспомнил, что представители данных организаций требовали от Москвы изменения внутриполитического курса в ответ на просьбы продлить сроки выплаты процентов по уже взятым кредитам. В частности, речь шла о политике по борьбе с бандами террористов на Кавказе.

"Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими. Поэтому мы действуем здесь очень аккуратно и осторожно", – подчеркнул Путин.

сообщало, что в Кремле уточнили, как Владимир Путин отметит день рождения.