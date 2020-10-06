Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кравчук рассказал, кто сможет заменить Фокина в ТКГ

Кравчук рассказал, кто сможет заменить Фокина в ТКГ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает целесообразным создать в ТКГ «совет людей», которые знают Донбасс.


Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

«Очень много сегодня людей, с Донбасса также, которые предлагают свои услуги, но не ставят задачу их включения в ТКГ, а как волонтеры предлагают… Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать», — сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

При этом Кравчук отметил, что сейчас с вопросом назначения первого заместителя председателя делегации не будут спешить. Он обещает подойти к этому вопросу взвешенно и советоваться со многими людьми. В Офисе президента кандидатуру нового заместителя ждут именно от Кравчука.

К «совету людей» первый президент хотел бы привлечь не обязательно тех, кто родился на Донбассе, но и тех, кто там работал, имеет опыт и «хорошо знает Донбасс».

Как известно, в состав ТКГ уже входят выходцы из Донбасса, в частности журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые уже неоднократно принимали участие в заседаниях.

Напомним, что причиной увольнения первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина стало его заявление 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству о том, что он не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По экс-премьера, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Фото: https://www.unian.ua/

101 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
EA Sports приготовила оригинальный бонус для любителей спортивных симуляторов
EA Sports приготовила оригинальный бонус для любителей спортивных
Митингующие заняли здание правительства Киргизии и освободили Атамбаева
Митингующие заняли здание правительства Киргизии и освободили
Ким Кардашьян рассказала, как ухаживала за Канье Уэстом во время его борьбы с коронавирусом
Ким Кардашьян рассказала, как ухаживала за Канье Уэстом во время его
Зеленский анонсировал режим paperless
Зеленский анонсировал режим paperless
Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19
В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание
В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание
Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу
Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу
Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана
Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана
Московская надстройка: «Россия должна вернуть постсоветское пространство»
Московская надстройка: «Россия должна вернуть постсоветское
В России предложили ввести штраф за парковку на газоне
В России предложили ввести штраф за парковку на газоне
Японские АРМИ отказались от «Ви»
Японские АРМИ отказались от «Ви»

Топ на сегодня

Звездные гости и букет цветов в виде вагины: Эмма Робертс устроила вечеринку в честь будущего ребенка
Звездные гости и букет цветов в виде вагины: Эмма Робертс устроила
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена профессии педагога и теме наставничества
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России
Горбачев оценил премьеру спектакля о себе
Горбачев оценил премьеру спектакля о себе
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего

Еще по теме

Кравчук: "Никогда не подпишу документ, который может навредить Украине"
«Лучшего у нас нет»: Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ
Кравчук высказался о будущем Фокина в ТКГ
В украинской делегации в ТКГ появится новая должность: названа причина