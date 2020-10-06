«Люди неоконов» — на кого надеется Саакашвили в Грузии

Лидия Мартынова

Экс-президент Михаил Саакашвили, намеревающийся вернуться с Украины в Грузию, попытается устроить в этой стране очередную цветную революцию, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Саакашвили напоминает мне „Летучего голландца“ — корабль без руля и без ветрил, без команды, который носится по морю. Тем более что его жена — голландка, поэтому в наборе его паспортов, видимо, есть и голландский паспорт тоже. Саакашвили — это человек без границ. Для него границы, гражданство — понятия абсолютно условные», — сказал Жарихин в эфире радио Sputnik, комментируя совет президента Грузии Саломе Зурабишвили Саакашвили определиться с родиной.

Сейчас, отметил Жарихин, Саакашвили оставил в стороне реформирование украинской экономики и решил вернуться на свою родину, решил снова выстраивать Грузию.

«Но его там не ждали. Кроме всего прочего, он осужден судом и должен отсиживать тюремный срок. Потому президент Грузии была удивлена тем, что Саакашвили так рвется в родные пенаты. Видимо, хочет посидеть в той самой реформированной грузинской тюрьме», — сказал Жарихин.

По его мнению, Саакашвили надеется на помощь из США.

«Дело в том, что Саакашвили совершает свои кульбиты не случайно. Он является человеком неоконов (неоконсерваторы — ИА Newstes) в США, покойный сенатор Джон Маккейн был его политическим отцом, поэтому границы Саакашвили переходил не так, как их переходят другие люди. Он, видимо, надеется, что и в Грузии люди неоконов его защитят. Надо сказать, что бывший политический советник Маккейна сейчас является замом руководителя представительства в Грузии Международного республиканского института. Так что какие-то надежды он лелеет. Поэтому я не исключаю, что будет попытка устроить очередную цветную революцию в бывшей собственной стране», — заключил Владимир Жарихин.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. На родине против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, перед этим получив гражданство Украины. В ноябре 2016 года он был уволен и лишен гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, откуда он прорвался на Украину осенью того же года. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Саакашвили заявил, что возвращается с Украины в Грузию. Он признал, что во время его президентства было «допущено немало ошибок», однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно «служить своей стране». Его политический блок «Сила в единстве» участвует в парламентских выборах, которые пройдут в Грузии 31 октября.

После того, как в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, его лишили грузинского гражданства. Чтобы его получить или восстановить, он должен обратиться к президенту страны. Он говорил, что собирается вернуть гражданство через суд.

Саломе Зурабишвили посоветовала Михаилу Саакашвили определиться с родиной, но не стала уточнять, вернет ли ему в этом случае грузинское гражданство, если он его попросит.

«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение», — заявила Зурабишвили».