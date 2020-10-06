Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Лидия Мартынова

Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.

В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против того, чтобы Бустани выступил в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Бустани возглавлял ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе США. При этом недовольство его работой Вашингтон высказал после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Ирака в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.