Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.

В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против того, чтобы Бустани выступил в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Бустани возглавлял ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе США. При этом недовольство его работой Вашингтон высказал после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Ирака в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Солист группы Little Big стал отцом
Солист группы Little Big стал отцом
Том Круз проехался на крыше движущегося поезда на съемках нового фильма
Том Круз проехался на крыше движущегося поезда на съемках нового
Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками
Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со
Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
EA Sports приготовила оригинальный бонус для любителей спортивных симуляторов
EA Sports приготовила оригинальный бонус для любителей спортивных
Митингующие заняли здание правительства Киргизии и освободили Атамбаева
Митингующие заняли здание правительства Киргизии и освободили
Ким Кардашьян рассказала, как ухаживала за Канье Уэстом во время его борьбы с коронавирусом
Ким Кардашьян рассказала, как ухаживала за Канье Уэстом во время его
Зеленский анонсировал режим paperless
Зеленский анонсировал режим paperless
Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19
В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание
В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание
Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу
Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу
Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана
Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана

Топ на сегодня

Звездные гости и букет цветов в виде вагины: Эмма Робертс устроила вечеринку в честь будущего ребенка
Звездные гости и букет цветов в виде вагины: Эмма Робертс устроила
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена профессии педагога и теме наставничества
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России
Горбачев оценил премьеру спектакля о себе
Горбачев оценил премьеру спектакля о себе
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего

Еще по теме

ОЗХО открыла на своем сайте специальную рубрику о Скрипале
Провокацию в сирийской Думе подготовил Вашингтон, заявил постпред РФ при ОЗХО
Сирия обвинила США и их союзников в попытках подорвать работу экспертов ОЗХО
ОЗХО осудила применение химоружия сирийским правительством и исламистами