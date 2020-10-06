Пашинян позвонил Путину из-за конфликта в Карабахе

Алексей Вольцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер, это ведет к большим потерям с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан.

Путин в разговоре с Пашиняном вновь подчеркнул, что боевые действия необходимо срочно прекратить, добавили в Кремле.

Азербайджана Ильхамом Алиевым после этой даты Кремль не сообщал.