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Под Киевом маршрутка с людьми налетела на рекламный щит, есть пострадавшие

Под Киевом маршрутка с людьми налетела на рекламный щит, есть пострадавшие

Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Под Киевом маршрутка с людьми въехала в рекламный щит на дороге. ДТП случилось вечером 6 октября на Житомирской трассе возле поселка Капитановка. Кроме микроавтобуса «Мерседес», участником дорожного инцидента стал легковой «Опель».

На месте ДТП удалось выяснить, что микроавтобус ехал по маршруту Киев — Житомир — Ровно. В салоне было около десяти пассажиров. Автобус по касательной столкнулся с «Опелем» на еврономерах.

Водитель «Опеля» рассказал, что хотел повернуть направо, чтобы съехать с трассы. Мужчина утверждал, что сзади транспорта не было, а когда начал выполнять маневр, получил удар в бок.

Что касается водителя маршрутки, то он, судя по всему, пытался уйти от столкновения, наехал на бордюр, проскочил мимо отбойника, но впереди оказалась опора рекламного щита. Она и остановила машину с людьми. По счастливой случайности все пассажиры смогли выбраться из салона.

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Водителя маршрутки пришлось госпитализировать, также проверяется информация о большом количестве пострадавших. Начато расследование, виновность участников определит следствие.

Фото автора

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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