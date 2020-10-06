Под Киевом маршрутка с людьми налетела на рекламный щит, есть пострадавшие
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»
Под Киевом маршрутка с людьми въехала в рекламный щит на дороге. ДТП случилось вечером 6 октября на Житомирской трассе возле поселка Капитановка. Кроме микроавтобуса «Мерседес», участником дорожного инцидента стал легковой «Опель».
На месте ДТП удалось выяснить, что микроавтобус ехал по маршруту Киев — Житомир — Ровно. В салоне было около десяти пассажиров. Автобус по касательной столкнулся с «Опелем» на еврономерах.
Водитель «Опеля» рассказал, что хотел повернуть направо, чтобы съехать с трассы. Мужчина утверждал, что сзади транспорта не было, а когда начал выполнять маневр, получил удар в бок.
Что касается водителя маршрутки, то он, судя по всему, пытался уйти от столкновения, наехал на бордюр, проскочил мимо отбойника, но впереди оказалась опора рекламного щита. Она и остановила машину с людьми. По счастливой случайности все пассажиры смогли выбраться из салона.
Водителя маршрутки пришлось госпитализировать, также проверяется информация о большом количестве пострадавших. Начато расследование, виновность участников определит следствие.
Фото автора146 Сделайте "ФАКТЫ"
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