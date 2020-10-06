Путин призвал оппозицию участвовать в реализации новых норм Конституции

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин призвал оппозиционные фракции Госдумы максимально активно участвовать в реализации новых положений конституции, подчеркнув, что идейное многообразие, которое отмечалось при обсуждении поправок, востребовано и сейчас.

"Я хорошо знаю, что в отношении отдельных конституционных поправок на этапе их обсуждения у разных партий, у депутатов была своя собственная, порой критическая позиция, и это совершенно нормально и правильно, отношусь к этому с пониманием", - заявил Путин во вторник на встрече с главами думских фракций, отметив, что такое положение дел естественно для любого демократического государства.

"Такая широкая палитра мнений, которую мы видели в ходе обсуждения поправок к конституции, идейное многообразие востребованы и сейчас. Поэтому прошу вас - всех прошу, уважаемые коллеги, в том числе и коллег из оппозиционных фракций - максимально активно участвовать в реализации новых конституционных положений, быть постоянно на связи с членами рабочей группы, готовившей их текст", - обратился президент РФ к парламентариям.

По его словам, чем глубже и всестороннее будет экспертная проработка законов на базе новых положений конституции, тем лучше будет общий результат, "тем прочнее и современнее, эффективнее станет правовая система страны". "А это прежде всего в интересах граждан, ради которых мы с вами и работаем", - заключил Путин.