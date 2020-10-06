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Суд США наложил на Иран баснословный штраф за «похищение» экс-агента ФБР

Суд США наложил на Иран баснословный штраф за «похищение» экс-агента ФБР

Суд США обязал правительство Ирана выплатить более 1,45 миллиарда долларов в качестве штрафа и компенсации убытков семье бывшего агента Федерального бюро расследований (ФБР), исчезнувшего во время визита на иранский остров в марте 2007 года. Предположительно, сотрудника американской спецслужбы уже нет в живых, передаёт агентство Associated Press.

В решении, вынесенном на прошлой неделе, окружной судья США Тимоти Келли сказал, что он принял рекомендацию специального эксперта о присуждении в пользу семьи Роберта Левинсона штрафа в размере $ 1,3 млрд, а также компенсации за ущерб в размере $ 107 млн, которые должны быть взысканы с правительства Ирана.

Ранее в этом году семья Левинсона заявила, что, по их мнению, он умер в иранском заключении, основываясь на информации от официальных лиц США. Иран отрицает подобные утверждения, заявляя что агент ФБР «покинул страну много лет назад».

Роберт Левинсон исчез после полёта из Дубая на иранский остров Киш в Персидском заливе в марте 2007 года. Спустя несколько месяцев после его исчезновения источники в Вашингтоне признали, что до поездки Левинсон поддерживал «договорные отношения с аналитическим отделом Центрального разведывательного управления» США.

«Поведение Ирана здесь уникально, учитывая, что он без предупреждения захватил бывшего специального агента ФБР США, подверг его пыткам, держал в плену целых 13 лет и по сей день отказывается признать свою ответственность», — говорится в постановлении американского судьи.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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