Тбилиси не препятствует ввозу топлива и помощи в Армению — посольство

Анастасия Иванова

Информация о том, что Грузия препятствует ввозу топлива и гуманитарной помощи в Армению, не соответствует действительности, заявило посольство Армении в Грузии.

«Эта информация не соответствуют действительности. С транспортировкой топлива и гуманитарной помощи проблем не существует. Посольство Армении находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Грузии. В случае любых проблем, связанных с транзитом по территории Грузии, для оперативного решения вопроса незамедлительно свяжитесь с посольством Армении в Грузии», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство Армении в Грузии призвало всех воздержаться от распространения дезинформации, так как «это напрямую вредит государственным интересам Республики Армения».