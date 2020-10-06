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Тбилиси не препятствует ввозу топлива и помощи в Армению — посольство

Тбилиси не препятствует ввозу топлива и помощи в Армению — посольство

Информация о том, что Грузия препятствует ввозу топлива и гуманитарной помощи в Армению, не соответствует действительности, заявило посольство Армении в Грузии.

«Эта информация не соответствуют действительности. С транспортировкой топлива и гуманитарной помощи проблем не существует. Посольство Армении находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Грузии. В случае любых проблем, связанных с транзитом по территории Грузии, для оперативного решения вопроса незамедлительно свяжитесь с посольством Армении в Грузии», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство Армении в Грузии призвало всех воздержаться от распространения дезинформации, так как «это напрямую вредит государственным интересам Республики Армения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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Тбилиси не препятствует ввозу топлива и помощи в Армению — посольство
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