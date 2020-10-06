В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание
Ворвавшиеся в мэрию Бишкека люди провозгласили руководителем столицы Жоошбека Коеналиева. Он уже проводит совещание, информирует Akipress.org.
Самопровозглашенный мэр заявил, что в Киргизии произошла народная революция. Он поручил всем службам столицы работать в усиленном режиме.
«Руководитель» города знакомится с ситуацией.
При этом сообщается, что мэр Азиз Сукарматов заявление об отставке не писал.
Напомним, минувшей ночью в Киргизии произошла, по формулировке президента Сооронбая Жээнбекова, попытка захвата власти. Впрочем, попытка может перерасти в настоящий госпереворот. Руководители трех регионов страны уже подали в отставку. Банки приостанавливают работу. Все дети переведены на дистанционное обучениею