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В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание

В Бишкеке самопровозглашенный мэр уже проводит совещание

Ворвавшиеся в мэрию Бишкека люди провозгласили руководителем столицы Жоошбека Коеналиева. Он уже проводит совещание, информирует Akipress.org.

Самопровозглашенный мэр заявил, что в Киргизии произошла народная революция. Он поручил всем службам столицы работать в усиленном режиме.

«Руководитель» города знакомится с ситуацией.

«Примерно ситуацией владею, но надо ознакомиться. Очень много вопросов есть, очень много людей заходят», — прокомментировал он.

При этом сообщается, что мэр Азиз Сукарматов заявление об отставке не писал.

Напомним, минувшей ночью в Киргизии произошла, по формулировке президента Сооронбая Жээнбекова, попытка захвата власти. Впрочем, попытка может перерасти в настоящий госпереворот. Руководители трех регионов страны уже подали в отставку. Банки приостанавливают работу. Все дети переведены на дистанционное обучениею

# Политика
По материалам: eadaily.com

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