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Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками

Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками
Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда местные жители приносили траурные венки и цветы.

Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные темные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья.

# Политика
По материалам: ria.ru

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