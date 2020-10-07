Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта
Конфликт в Нагорном Карабахе не должен выходить за пределы Азербайджана и Армении, заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому «Первому каналу», которое транслировалось сегодня, 7 октября, в эфире программы «Время покажет».
Конфликт не выходит даже на территорию Армении, отметил азербайджанский лидер.
По его словам, Азербайджан намерен вернуться за стол переговоров после окончания фазы боевых действий в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана полагает, что Ереван предпринимает попытки «интернационализировать» конфликт в Нагорном Карабахе, вовлечь в него европейские страны и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Алиев также заявил, что политическое урегулирование карабахского конфликта должно быть подкреплено гарантиями ведущих государств мира, при этом их состав может не ограничиваться тремя странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США.
«Сегодня, когда конфликт перешёл в активную фазу, видно, кто имеет потенциал для урегулирования, — продолжил Алиев. — Вот те, кто имеет потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны будут быть гарантами долгосрочного мира».
По его мнению, Россия и Турция в первую очередь могут оказать позитивное воздействие для снижения эскалации в постконфликтном урегулировании вокруг Нагорного Карабаха.
Азербайджанское население должно вернуться в места своего проживания после урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, при этом армяне и азербайджанцы должны жить вместе, считает Алиев.
Он подчеркнул, что армянское и азербайджанское население нагорного Карабаха должно жить вместе.
Как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин заявил ранее в среду, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России очень переживают в связи с происходящим в зоне карабахского конфликта.
Глава государства при этом отметил, что в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.
Армянская сторона готова на уступки для урегулирования карабахского конфликта, но только в том случае, если к тому же готов и Азербайджан. Об этом заявил 6 октября премьер-министр Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse.
За день до этого, 5 октября, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном. «Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.