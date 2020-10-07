Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта

Анастасия Иванова

Конфликт в Нагорном Карабахе не должен выходить за пределы Азербайджана и Армении, заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому «Первому каналу», которое транслировалось сегодня, 7 октября, в эфире программы «Время покажет».

Конфликт не выходит даже на территорию Армении, отметил азербайджанский лидер.

«Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть», — утверждает Алиев.

По его словам, Азербайджан намерен вернуться за стол переговоров после окончания фазы боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Когда закончится фаза военного противостояния, естественно, мы вернёмся за стол переговоров. Кстати, Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что мы не выходим из переговорного процесса, мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием. Мы не можем ещё 30 лет сидеть и ждать, когда на Армению будет оказано соответствующее воздействие», — сказал глава республики.

Президент Азербайджана полагает, что Ереван предпринимает попытки «интернационализировать» конфликт в Нагорном Карабахе, вовлечь в него европейские страны и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И, по существу, пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода», — добавил он.

Алиев также заявил, что политическое урегулирование карабахского конфликта должно быть подкреплено гарантиями ведущих государств мира, при этом их состав может не ограничиваться тремя странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США.

«Если говорить о мире, то в первую очередь я вижу его как политическое урегулирование, которое бы было всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьезных гарантиях ведущих стран мира, тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, так и для Армении, — сказал президент. — Я не исключаю, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы (ОБСЕ) и её сопредседателей».

«Сегодня, когда конфликт перешёл в активную фазу, видно, кто имеет потенциал для урегулирования, — продолжил Алиев. — Вот те, кто имеет потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны будут быть гарантами долгосрочного мира».

По его мнению, Россия и Турция в первую очередь могут оказать позитивное воздействие для снижения эскалации в постконфликтном урегулировании вокруг Нагорного Карабаха.

«Безусловно, Турция как великая страна, как наш сосед, сосед на Южном Кавказе имеет полное право принять участие в посреднической миссии, которая будет осуществлена по окончании активных боевых действий. С учётом того, что нынешняя посредническая миссия на протяжении 28 лет не привела ни к каким результатам, а привела к бездействию, тому, что мы имеем сейчас, конечно, мы должны исходить из прагматического подхода — кто может реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации, для установления прочного мира, для развития сотрудничества. И, конечно, в первую очередь, я считаю, это Турция и Россия», — отметил президент Азербайджана.

Азербайджанское население должно вернуться в места своего проживания после урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, при этом армяне и азербайджанцы должны жить вместе, считает Алиев.

«После окончания конфликта, после мирного урегулирования, и это, кстати, отражено в базовых принципах, которые называются Мадридскими принципами, азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории. Там четко написано, что все перемещённые лица имеют право вернуться в места своего проживания. Таким образом, после того как будет достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это произойдёт, тогда азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что армянское и азербайджанское население нагорного Карабаха должно жить вместе.

«После урегулирования конфликта, после того как будет положен конец оккупации, армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет», — заключил глава республики, напомнив, что «в конце 1980-х годов, тогда на территории Нагорного Карабаха 75% составляло армянское, а 25% — азербайджанское население».

Как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин заявил ранее в среду, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России очень переживают в связи с происходящим в зоне карабахского конфликта.

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал российский лидер в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства при этом отметил, что в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Армянская сторона готова на уступки для урегулирования карабахского конфликта, но только в том случае, если к тому же готов и Азербайджан. Об этом заявил 6 октября премьер-министр Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse.

За день до этого, 5 октября, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном. «Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.