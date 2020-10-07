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Алиев поздравил Путина и обсудил ситуацию в Карабахе

Алиев поздравил Путина и обсудил ситуацию в Карабахе

Владимир Путин обсудил сегодня, 7 октября, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе телефонной беседы сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Главы государств провели первую беседу с начала боевых действий в зоне карабахского конфликта в конце прошлого месяца.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днём рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья», — сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Владимир Путин поблагодарил Ильхама Аливеа за внимание и поздравления.

«В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes, по инициативе армянской стороны 5 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном. «Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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