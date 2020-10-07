Коронавирус стал героем украинских комиксов: что придумали в Минздраве

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения Украины разработало серию комиксов для школьников, призванных объяснить детям смысл ношения масок и пользования антисептиками для предупреждения инфицирования COVID-19. Напомним, за минувшие сутки, 6 октября, в Украине заразились 4753 человека.

«Школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом (правилах поведения. — Авт.) необходимо напоминать как можно чаще», — =AZWA6RvMjEqNWv2kd2R4fhVWNH50emKAawHM8co9E5WThRIVGn4QO9aGFTukZjgds1ynWbG4pfG0V5J4Q84JTcybmgLCXd_PD16sIuYWStHkWBjYFm-l58UXCkYmzOy5L10ElM4vpmL8Jnihk30ACs2QqKxzN2A3O6hcWJz307o7oPiSeB5Oce8Wmaxee_4FgeE&__tn__=%2CO%2CP-R]сообщил Минздрав в соцсетях.

Главными героями комиксов стали «Маскамен» и «Антисептвумен», которые объясняют детям, как и зачем нужно использовать средства защиты.

Теперь информационные материалы будут разосланы в украинские школы, также их планируют распространять в социальных сетях.

Напомним, минувшим летом в Украине появилась Конституция для детей в картинках, однако ее раскритиковали в сети.