Нагорный Карабах против участия Турции в мирных переговорах

Лидия Мартынова

Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах, говорится в заявлении МИД непризнанной республики. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта.

«Твердо заявляем о принципиальной позиции Республики Арцaх относительно недопустимости участия Турции в в международных посреднических усилиях в рамках процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из Ближнего Востока для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе ОБСЕ», — говорится в заявлении МИД НКР.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.