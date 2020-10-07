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"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения

"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
России не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, и она не собирается этого делать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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