"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения

Влада Некрасова

России не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, и она не собирается этого делать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.