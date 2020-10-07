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Пашинян: Россия гарантировала поддержку Армении в случае нападения

Пашинян: Россия гарантировала поддержку Армении в случае нападения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия дала гарантии выполнения своих обязательств в сфере коллективной безопасности, если армянская территория будет атакована. Об этом он сказал в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, опубликованном во вторник.

«Россия заверила, что выполнит обязательства по договору. Есть контрактная, договорная база, и в этих соглашениях прописано, что, на самом деле, в случае возникновения прямой угрозы территории Республики Армения по ряду параметров Россия должна выполнить определенные договорные обязательства», — сообщил он.

В интервью Би-би-си, премьер-министр Армении также заявил о том, что Нагорный Карабах подвергается совместной атаке со стороны Азербайджана, Турции и террористов из Сирии.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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