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Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным

Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
Москва изначально заняла транспарентную и конструктивную позицию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Ранее во вторник ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина.

"В этом деле Российская Федерация изначально заняла максимально транспарентную и конструктивную позицию. Правительство ФРГ в свою очередь, вместо того чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей Генеральной прокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло ее в ОЗХО. Это достойно сожаления", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета организации.

По его словам, ОЗХО используют в интересах геополитики "далеко не в первый раз". В частности, постпред напомнил о работе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), вся деятельность которой, по словам Шульгина, состоит в придании "псевдонаучной формы заранее сверстанным выводам" о мнимой виновности правительства Сирии в использовании химоружия.

# Политика
По материалам: ria.ru

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