­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального

Анастасия Иванова

Москва удивлена, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогераа Алексея Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"В ряде столиц, в первую очередь в Берлине, пытаются представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса. При этом даже не задумываются над тем, что рисуют абсолютно гротескную картину, которую иначе как фантастикой назвать нельзя", - сказал Шульгин в ходе 95-й сессии исполсовета ОЗХО.

По его словам "отдельный вопрос" - как военные химики из Бундесвера обнаружили в анализах следы пресловутого "Новичка".

Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.