Правительство Пермского края сложило полномочия
Сегодня, 16:30 Лидия Мартынова
Правительство Пермского края сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.
"Правительство Пермского края сложило полномочия перед избранным губернатором Пермского края. Решение о сложении полномочий оформляется актом Правительства Пермского края в день вступления в должность губернатора Пермского края", - пояснили в пресс-службе.
По материалам: ria.ru