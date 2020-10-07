Правительство Пермского края сложило полномочия

Лидия Мартынова

Правительство Пермского края сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.

"Правительство Пермского края сложило полномочия перед избранным губернатором Пермского края. Решение о сложении полномочий оформляется актом Правительства Пермского края в день вступления в должность губернатора Пермского края", - пояснили в пресс-службе.