Путин заявил о возможности наладить контакты с демпартией США

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией США - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.

Президент РФ в интервью в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопросы о ходе избирательной кампании в Штатах. Он отметил, что кандидат от демпартии Джо Байден демонстрирует достаточно острую антироссийскую риторику.

"Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Во-первых, Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - добавил Путин.

Он уточнил, что многие ценности левого характера, хотя они и труднореализуемы, являются сейчас очень привлекательными.

"Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", - считает президент РФ.