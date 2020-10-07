Садыр Жапаров пока не премьер, он лишь кандидат — парламент Киргизии

Алексей Вольцев

Садыр Жапаров пока не является премьер-министром Киргизии. Он выдвинут на этот пост коалицией большинства депутатов, но еще не утвержден. Об этом заявил новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

«Коалиция парламентского большинства представила его кандидатуру, — пояснил он. — Но, согласно Конституции, Садыр Жапаров еще должен представить программу и состав кабинета министров. После этого его кандидатура будет одобрена. Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания».

Напомним, Жапарова в ночь с понедельника на вторник освободили из тюрьмы его соратники. Политик был приговорен к 11 с половиной годам за захват в заложники Эмилбека Каптагаева, занимавшего в тот момент пост главы Иссык-Кульской области.

Вскоре после выхода Жапарова из тюрьмы Верховный суд Киргизии оправдал его, теперь политик находится на свободе на законных основаниях.

Между тем, период безвластия в Киргизии продолжается. По сообщениям СМИ республики, некоторые предприимчивые граждане сами себя назначают на руководящие посты, а вице-мэр Бишкека не в курсе, что он уже стал мэром. Сайт парламента не открывается, сайт правительства сделал накануне (еще при Боронове) два невнятных заявления и с тех пор не обновлялся, сайт президента тоже не меняется с утра вторника, а где находится сам Сооронбай Жээнбекова (все еще законный руководитель страны) — не понятно.

Как сообщало ИА Newstes , Киргизия с понедельника находится в процессе государственного переворота. Недовольные итогами состоявшихся в воскресенье, 4 октября, парламентских выборов политические партии вывели тысячи людей на улицы Бишкека. В итоге им удалось добиться аннулирования итогов выборов и отставки правительства Кубатбека Боронова.