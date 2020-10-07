США рассекретили записи о возможном плане Обамы связать Трампа с Россией

Влада Некрасова

Глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил записи экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, которые предположительно можно расценивать как доказательство существования у демократов плана связать тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией, сообщает в среду телеканал Fox News.

Он прикладывает к сообщению копию двухстраничного документа, где не вымараны только шесть строк. По словам источника телеканала, эти записи от руки были сделаны Бреннаном после доклада Обаме по этому вопросу.

В частности, там идет речь о якобы "одобренном Хиллари Клинтон предложении одного из ее советников по внешней политике скомпрометировать Дональда Трампа, раскрутив скандал с утверждением о вмешательстве российской службы безопасности". Там указана дата - 28 июля.





Далее Бреннан фиксирует три пункта, высказанных Обамой, но открыто содержание только одного из них: "Любые свидетельства сотрудничества между штабом Трампа + России".

Судя по инициалам и именам других участников совещания, там присутствовали тогдашний директор ФБР Джеймс Коми и советник по национальной безопасности Сьюзан Райс.