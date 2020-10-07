Украинский политик Дупа стал мемом

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Немногие украинские политики могут похвастаться, что их фамилия мгновенно запоминается избирателем. В этом смысле повезло Анатолию Дупе — бывшему главе одного из районов Черниговской области. Когда Дупа =68.ARBziaKDhAYN9s9Kr-x8nnbKTHq-Xb2dV-WvF_ssPgI42Fx05mgHjAIlf01vYiM-YtcpGxxUWt2oKFQkIIDwivcfST-q_3EZiijWHpSRnFRLkLgeNaUi6RIhvd6PL0joicgvygyrYta1FWb45TAkuMlbiN6BbMA_ejhWYpKSExivzPzUaUC9C-7FSTYYiZ2Kj-0YPeRQvESJnUbU1tHfMPEPsNsu2iIvXdcgdeu0ryV23P1dDpf8hIkwyfX9LRSBb2SG5t03Prpl-tbdh0mgd0zMdcmaZYPWi8eMyzFOsTYEDoXDyD_Wgk_fWurWbuYbv0Pzn_wtLsM2dWnRvKPo1tWj&__tn__=-R]объявил, что снова решил участвовать в выборах, его билборды породили множество шуток, пародий и стали мемом.

Анатолий Дупа в 2016 году возглавил Талалаевскую райгосадминистрацию на Черниговщине. Четыре года спустя — весной 2020-го — главу РГА уволили. Теперь Дупа собирается на выборы в родном районе, но будет бороться за пост главы громады (Талалаевской ОТГ).

В соцсетях кандидата быстро сделали популярным, подбирая ему слоган для предвыборной кампании. Пользователи соглашаются, что с фамилией претендента хорошо звучат лозунги практически любой политической силы.

Предлагают кандидату и предвыборную программу.

Фото Анатолій Дупа/Facebook, DFENS3000/Twitter