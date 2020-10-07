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Заставили отжиматься, потом убили: прокуратура расследует "дедовщину" в части Нацгвардии

Заставили отжиматься, потом убили: прокуратура расследует "дедовщину" в части Нацгвардии

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Военная прокуратура расследует ЧП в воинской части Нацгвардии в городе Вышгороде Киевской области. 3 октября там скончался военнослужащий. Еще одного солдата-срочника задержали по подозрению в дедовщине.

Уже установлено, что 3 октября солдат заставил сослуживца отжиматься от пола, а потом ударил кулаком в грудь. Удар был сильным: военнослужащий потерял сознание и вскоре скончался.

Военного задержали по подозрению в неуставных отношениях. Дедовщина в армии с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 406 УК Украины) предполагает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото Президентська бригада/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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