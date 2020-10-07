Заставили отжиматься, потом убили: прокуратура расследует "дедовщину" в части Нацгвардии
Сегодня, 08:50 Алексей Вольцев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
Военная прокуратура расследует ЧП в воинской части Нацгвардии в городе Вышгороде Киевской области. 3 октября там скончался военнослужащий. Еще одного солдата-срочника задержали по подозрению в дедовщине.
Уже установлено, что 3 октября солдат заставил сослуживца отжиматься от пола, а потом ударил кулаком в грудь. Удар был сильным: военнослужащий потерял сознание и вскоре скончался.
Военного задержали по подозрению в неуставных отношениях. Дедовщина в армии с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 406 УК Украины) предполагает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
Фото Президентська бригада/Facebook2051 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua