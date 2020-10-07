Звонок от Нетаньяху: Израиль обеспокоился возможной поставкой Ирану С-400

Влада Некрасова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, провели беседу по телефону. Глава правительства еврейского государства поздравил российского лидера с днём рождения и обсудил с ним ряд вопросов, включая возможную поставку Ирану зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом со ссылкой на канцелярию израильского премьера сообщает газета The Times of Israel.

Данный вопрос Нетаньяху поднял в беседе с Путиным после того, как на этой неделе посол России в Тегеране назвал возможным приобретение иранской стороной С-400, если Исламская Республика выразит соответствующий интерес.

Лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Сирии и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19, отметили в офисе Нетаньяху.

Россия готова поставить Ирану ЗРК С-400, заявил 4 октября посол РФ в ИРИ Леван Джагарян. «Как вы знаете, (ЗРК) С-300 были поставлены (Ирану). У России нет проблем с поставкой С-400, и это не было проблемой с самого начала», — отметил дипломат в интервью иранской газете Resalat.

Москва не опасается угроз Вашингтона в отношении продажи оружия Ирану после истечения 18 октября международного эмбарго в отношении Тегерана, установленного в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН, подчеркнул Джагарян. Если у Ирана есть конкретные предложения по закупкам вооружений у России, они могут быть тщательно изучены после 18 октября, добавил посол.

21 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений после истечения в текущем месяце срока действия эмбарго, установленного СБ ООН в 2015 году.

Напомним, в настоящее время на вооружении Ирана стоят произведённые в стране комплексы средней дальности Raad и Mersad. За дальние рубежи отвечают ЗРК Talash и Bavar 373. Также в эксплуатации находятся средства ПВО зарубежного производства. Наиболее эффективной системой борьбы с воздушными целями в нынешнем арсенале иранской армии остаются российские С-300ПМУ-2 «Фаворит», поставленные в 2016 году. Дивизионы С-300 прикрывают воздушное пространство над Бендер-Аббасом, Буширом, Исфаханом и Тегераном, где находятся важнейшие научно-производственные центры, ядерные и военные объекты Исламской Республике.

Москва и Тегеран контракт на поставку С-300 стоимостью около 900 млн долларов заключили ещё в 2007 году. Однако с принятием 9 июня 2010 года Совбезом ООН резолюции по Ирану, которая наложила запрет на передачу ему вооружений, началось сворачивание военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. В апреле 2015 года после прогресса в процессе переговоров по ядерной проблеме между Ираном и «шестёркой» международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) президент Владимир Путин отменил эмбарго на поставку в Иран комплекса С-300. 9 ноября 2015 года контракт вступил в силу. 11 апреля 2016 года о получении Ираном первой партии С-300 по контракту с Россией рассказал представитель МИД ИРИ. 21 сентября того же года российские С-300 иранские военные продемонстрировали на параде в Тегеране.