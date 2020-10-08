Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения

Анастасия Иванова

Армия обороны Карабаха заявила о возобновлении с утра боев на линии соприкосновения.

"В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях (линии соприкосновения – ред.). Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника", - говорится в сообщении, размещенном на странице АО в Facebook.

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Опубликовано Պաշտպանության Բանակ Среда, 7 октября 2020 г.

Там же отмечается, что ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке нет. На некоторых участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары, говорится в сообщении.

Армении заявляет, что карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, утром азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на южном направлении, однако отступили, "потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными".

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.