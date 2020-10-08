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Артур Мурадян: полный локдаун с закрытием границ вряд ли может повториться

Артур Мурадян: полный локдаун с закрытием границ вряд ли может повториться

Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян поделился своими прогнозами на зимний сезон 2020/2021. По его оценкам, несмотря на расширение ограничений внутри страны, полеты за границу не закроют. Руководитель Space Travel также рассказал о текущем спросе на туры в Дубай, лучших отелях и новых сервисах.


ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН В РОССИИ НЕ ПОВТОРИТСЯ

Генеральный директор туроператора Space Travel  Артур Мурадян в ходе онлайн-конференции, посвященной отдыху в Дубае, выразил мнение, что ситуация полного локдауна с закрытием границ, которая случилась весной этого года, вряд ли может повториться текущей осенью. Однако определенные ограничения все же будут введены, и к этому надо быть готовым и турбизнесу, и туристам.

Как считает г-н Мурадян, скорее всего, россияне окажутся в «гибридной изоляции», когда, несмотря на ограничения внутри страны, выезжать в страны, с которыми есть авиасообщение, будет разрешено.

Например, такой формат ранее действовал в Казахстане и Великобритании.

«Говорить о том, что границу опять закроют, и никто никуда не полетит, преждевременно.  Да, будут тесты на вылете, тесты на прилете в ряде стран, и тесты по возвращению в Россию. Это нынешняя реальность, в которой мы остаемся, как минимум, до лета 2021 года», - отметил он.


ТУРЫ В ДУБАЙ СТОИТ БРОНИРОВАТЬ И НА ПЕРСПЕКТИВУ

Глава Space Travel, одного из ведущих игроков по направлению ОАЭ на российском рынке, подчеркнул, что предпринятые в Дубае и других Эмиратах ОАЭ меры безопасности соблюдаются на высоком уровне.

Он выразил надежду на расширение регулярной перевозки из РФ в Эмираты, что позволит удовлетворить спрос на направлении и оптимизировать тарифы.

По наблюдениям главы Space Travel, структура продаж по направлению значительно изменилась. Более 89% бронирований приходится на отели 5*, при этом около 70% заявок – это новые бронирования.

Как отметил Артур Мурадян, и туристические агентства, и туристы должны понимать, что в текущей ситуации при бронировании отдыха «за все нужно будет платить больше, чем это было ранее».

Тем не менее, получить более привлекательные цены, в том числе, и на туры в Дубай, можно, есть бронировать поездку на дальние даты.  Тем более, что сейчас туристам предлагаются привлекательные условия в плане предоплаты туров.

По словам г-на Мурадяна, предоплата практически отсутствует, а цена тура при покупке сегодня будет ниже той, какую турист получит по мере приближения даты желаемого заезда.  


КАКИЕ ОТЕЛИ В ДУБАЕ РЕКОМЕНДУЕТ SPACE TRAVEL

В  список рекомендованных и приоритетных отелей Space Travel в Дубае вошли:


Madinat Jumeirah Dar Al Masyaf
Madinat Jumeirah Al Naseem
Jumeirah Beach Hotel
Le Royal Meridien Beach Resort & Spa
Le Royal Meridien Beach Resort & Spa
JA Beach Hotel
Grand Hyatt Dubai
Marina Byblos Hotel
Marina Byblos Hotel
Wyndham Dubai Marina
Al Khoory Atrium

При бронировании этих отелей Space Travel предоставляет услугу бесплатного трансфера. В ОАЭ туристов Space Travel встречает собственная принимающая компания Al Khalidiah Tourism.

Кроме того, туроператор предлагает на маршруте Москва-Дубай услуги частной авиации. Перелет стоит от 6800 евро в одну сторону. Есть и спецпредложения на отдельные даты (от 5500 евро).

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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