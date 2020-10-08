BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify

Анастасия Иванова

Одним из самых ярких феноменов 2020 года стал K-Рор — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее. Эта энергичная музыка с элементами электропопа, хип-хопа и современного ритм-н-блюза быстро обрела популярность по всему миру, а представители этого направления бьют рекорды прослушиваний в Spotify в России и СНГ. Spotify выяснил, за какими исполнителями в жанре К-Рор россияне следят активнее всего.

Абсолютным лидером по прослушиваниям в российском Spotify стал корейский бой-бенд BTS а плейлист с их музыкой «This is BTS» стал вторым по популярности плейлистом в жанре К-Рор. Молодые музыканты уже достигли вершин успеха на мировой арене — их сингл «Dynamite» установил новый рекорд в Spotify, собрав собрав 12,6 миллионов прослушиваний за первые 24 часа после релиза. С момента выхода, трек был добавлен в более чем 3,5 миллионов плейлистов и привлек 300% новых слушателей BTS в Spotify.

Участницы женской К-Рор группы Blackpink пользуются не меньшей популярностью среди российских фанатов К-Рор, а их суперхит «Ice Cream» выпущенный совместно с Селеной Гомес стал самой популярной песней в Европе и третьей по популярности в своем жанре в России. Это не первая знаковая коллаборация корейских девушек: ранее они выпустили сингл «Sour Candy» с Леди Гагой, «Kiss and Make up» с Дуа Липой.

Топ-5 K-Рор исполнителей по числу прослушиваний в российском Spotify:

BTSBlackpinkStray Kids(G) I-DLEAGUST DПодпишись на нас в Яндекс Новости