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Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Летом замминистра финансов Алексей Моисеев выразил опасения, что из-за субсидирования государством ставок на ипотечном рынке может образоваться "пузырь". В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках. Она была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

"Пока волноваться не стоит. В рамках программы (под 6,5% - ред.) по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков - около 8,5 триллионов рублей", - сказал Данилов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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