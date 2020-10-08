Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"

Вадим Карасев

Чешский депутат Европарламента Александр Вондра назвал словенцев "оппортунистическими свиньями" и был вынужден за это извиняться.

Парламентарий 30 сентября написал в Twitter после квалификационного матча Лиги чемпионов между чешской "Славией" и датским "Мидтьюлландом", что "словенцы могут быть оппортунистическими свиньями". Его претензии касались судейства арбитра из Словении, ставшего, по мнению Вондры, причиной разгромного поражения чешской команды со счетом 1:4.

Я всегда считал, что словенцы могут быть оппортунистическими свиньями. Возьмем, к примеру, поведение словенских туристов в Хорватии. Это подтвердилось еще раз сегодня.

Словенские коллеги из ЕП заметили твит и потребовали от бывшего министра обороны Чехии извинений. Вондра опубликовал в своем блоге письмо с извинениями и объяснил, что эмоции футбольного болельщика затмили в его голове взгляды государственного деятеля.

"Я искренне сожалею, что в тот момент не смог отделить эмоции преданного болельщика от рациональной и ответственной точки зрения государственного чиновника и политика. Я действительно заинтересован в развитии мирного и дружественного сотрудничества между народами Европейского союза", — подчеркнул Вондра.

Судья из Словении Скомина Дамир назначил спорный пенальти на 84-й минуте встречи при счете 1:1, который выводил "Славию" в основной турнир Лиги чемпионов. Датчане 11-метровый реализовали, а после забили деморализованным чехам еще 2 гола.