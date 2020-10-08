Еслев: СБР разберется со структурой организации к весне 2021 года

Алексей Вольцев

Союз биатлонистов России (СБР) поставил задачу разобраться со взаимодействиями руководящих органов до весны 2021 года, чтобы в 2022 году по новому уставу провести конференцию, заявил РИА Новости глава совета СБР Александр Еслев.

Еслев был избран председателем совета СБР в сентябре. Тогда же глава СБР Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет СБР как орган.

"В принципе я частично согласен с тем, что в СБР очень много накручено, есть и правление, и президент, и совет. А в итоге получается как в той сказке: "Лебедь, рак и щука". Для этого и создали комиссию по внесению изменений в устав. Понимаете, ресурс большой, много регионов, но не все они в равной степени участвуют в процессе. Устав должен содержать "правила игры" для них. Стоит задача - разобраться со всеми тонкостями взаимодействия руководящих органов и региональных федераций до весны 2021 года, чтобы внести изменения в устав и в 2022 году по новому уставу проводить конференцию и избирать руководящие органы", - сказал Еслев по телефону.

"Пока-то он (совет) есть. Другого механизма с такой компетенцией нет. Надо понять, нужен он или не нужен. Если нужен, в каком статусе? Понимая это, я дал своё согласие. Необходимо разобраться, как он может и должен работать. Организация ведь общественная и по закону конференция - это высший орган, а в промежутках между конференциями руководящим органом является избранный коллегиальный орган. Каким он должен быть? Как называться? Кто-то же должен эту работу делать", – добавил он.