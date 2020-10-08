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Госдеп США: «Циркон» тоже должен войти в договор по ядерным вооружениям

Госдеп США: «Циркон» тоже должен войти в договор по ядерным вооружениям

Гиперзвуковая ракета «Циркон», успешный запуск которой был произведен 6 октября, должна войти в новый российско-американский договор по ядерному оружию. Об этом сегодня, 8 октября, заявил ТАСС представитель Госдепартамента США.

«Наша цель заключается в том, чтобы выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки, — сказал собеседник агентства. — Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности».

Как сообщало ИА Newstes , 7 октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что утром 6 октября из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Горшков» впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота — 28 километров. Время полёта — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов. Как пояснил Герасимов, после завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, пуск «Циркона» не является попыткой играть мускулами перед Западом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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